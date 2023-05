Detenuto fugge dal palazzo di giustizia di Trapani

(ANSA) - PALERMO, 12 MAG - Un detenuto, proveniente dal carcere di Agrigento, è riuscito a scappare stamani dal Palazzo di giustizia di Trapani, mentre era in attesa di un'udienza.

Il detenuto che è riuscito a eludere la sorveglianza della polizia penitenziaria si chiama Francesco Adragna, 37 anni, originario di Erice, con precedenti per rapina, furto ed evasione dagli arresti domiciliari. Questa mattina era stato tradotto dal carcere di Agrigento al Palazzo di Giustizia di Trapani per presenziare all'udienza di un processo in cui è imputato.

Oltre agli agenti della polizia penitenziaria sono impegnati nelle ricerche la polizia di Stato e i carabinieri. Le forze dell'ordine hanno istituito posti di blocco e hanno circondato il Palazzo di Giustizia nell'eventualità che il recluso non sia riuscito ad allontanarsi dai locali del tribunale a causa dei controlli. (ANSA).