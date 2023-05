Meloni,non c'è decisione sulla via della Seta,tema delicato

(ANSA) - PRAGA, 10 MAG - "Questa è una decisione che ancora non abbiamo preso, è un dibattito aperto". Così la premier Giorgia Meloni a Praga interpellata a proposito del rinnovo da parte italiana del memorandum sulla Via della Seta.

"È una decisione delicata" ha aggiunto, ricordando che "non ho condiviso" a suo tempo "la scelta che fece il governo Conte" di aderire alla Nuova via della Seta. (ANSA).