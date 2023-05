Forze armate Kiev, pesanti battaglie a Bakhmut e Marynka

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - "Sono in corso pesanti battaglie per le città di Bakhmut e Maryinka". Lo afferma il rapporto giornaliero dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, pubblicato su Facebook. "In totale, nell'ultimo giorno, il nemico ha lanciato circa 50 attacchi. Nell'ultimo giorno, il nemico ha lanciato sei attacchi missilistici, in particolare, su Chasiv Yar, Kostiantynivka e Kherson. Inoltre, gli invasori hanno lanciato 48 attacchi aerei e 77 attacchi Mlrs sulle posizioni delle nostre truppe e sugli insediamenti popolati" prosegue il rapporto. (ANSA).