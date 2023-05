Piazza Affari chiude in forte rialzo (+2,5%) con i dati Usa

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Seduta sugli scudi per Piazza Affari, miglior listino del Vecchio Continente, in una giornata in cui i buoni dati sul mercato del lavoro americano e il rimbalzo delle banche regionali statunitensi hanno riacceso la propensione al rischio degli investitori. Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso del 2,54%, a 27.348 punti. (ANSA).