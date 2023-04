Xi riceve Lula, tappeti rossi in Piazza Tienanmen

(ANSA) - PECHINO, 14 APR - Il presidente Xi Jinping ha ricevuto il suo omologo brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva in Piazza Tienanmen, tra un ricco e composito picchetto d'onore e lunghi tappeti rossi. Dopo i rispettivi inni nazionali suonati dalla banda militare, i due leader sono entrati nella Grande sala del popolo per il loro bilaterale.

Lula, impegnato in una visita di Stato, è accompagnato da una corposa delegazione composta, tra gli altri, da parlamentari, imprenditori privati e capi di aziende statali. In precedenza, Lula ha deposto una corona di fiori al Monumento agli Eroi del Popolo, al centro di Piazza Tienanmen. (ANSA).