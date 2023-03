Meloni, rivendico scelta abolire Rdc, sta dando frutti

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Dov'è il crollo dell'economia e dell'occupazione? Abbiamo 100mila nuovi posti di lavoro" a inizio anno e "vi dico di più: la nostra scelta di abolire il reddito di cittadananza per chi vuole lavorare anche quello sta dando i suoi frutti: molte persone stanno lavorando e cresceranno molto di più che non se fossero rimasti a casa" a percepire il reddito: "rivendico questa scelta". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in video collegamento da un comizio elettorale a Udine. (ANSA).