Nord Stream: Cremlino, rammarico per mancata risoluzione Onu

(ANSA) - MOSCA, 28 MAR - Mosca "si rammarica" che il Consiglio di Sicurezza dell'Onu non abbia approvato ieri sera una risoluzione presentata dalla stessa Russia in cui si condannava il sabotaggio al gasdotto Nord Stream e si chiedeva un'inchiesta internazionale sull'accaduto. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Chiaramente continueremo i nostri sforzi per impedire che la questione venga posta in stallo", ha aggiunto il portavoce, citato dall'agenzia Interfax.

La risoluzione ha ottenuto il voto favorevole di Russia, Cina e Brasile e 12 astensioni. (ANSA).