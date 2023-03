Nashville, donna fa strage a scuola. Sette morti

(ANSA) - NEW YORK, 27 MAR - Una donna di 28 anni, probabilmente una ex studentessa, è entrata nella Covenant School di Nashville, in Tennessee, imbracciando due fucili e una pistola e ha aperto il fuoco lasciando a terra, senza vita, sei persone di cui almeno tre piccoli alunni delle elementari. E' la 129/a sparatoria di massa negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno, ovvero oltre una al giorno da gennaio.

Il tempestivo intervento della polizia ha evitato il peggio: dalla chiamata al 911 all'uccisione della killer all'interno della scuola privata sono trascorsi solo 14 minuti. La donna è stata fermata al secondo piano dell'edificio, quando si trovava ancora nell'atrio e non aveva quindi avuto tempo di entrare in nessuna classe, anche se si era già lasciata dietro una scia di sangue innocente. I cinque agenti arrivati per primi l'hanno affrontata e l'hanno uccisa sul posto. (ANSA).