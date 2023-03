Borsa: a Tokyo apertura in ribasso (-0,87%)

(ANSA) - TOKYO, 23 MAR - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in calo, seguendo la netta correzione degli indici azionari statunitensi, dopo il rialzo dei tassi di un quarto di punto percentuale da parte della Federal Reserve, in linea con le proiezioni degli analisti e malgrado i timori di ulteriori criticità sul settore bancario. In apertura l'indice di riferimento Nikkei cede lo 0,87%, a quota 27.226,65, con una perdita di 239 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro, a un valore di 131,20, e sull'euro a 142,70. (ANSA).