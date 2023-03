Nyt, gran giurì non si riunisce, slitta decisione su Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 22 MAR - Il gran giurì che indaga sul ruolo di Donald Trump nel pagamento in nero per comprare il silenzio della pornostar che minacciava di rivelare il loro affaire non si riunirà oggi: lo scrive il New York Times citando due persone a conoscenza del dossier. Una circostanza che, secondo il quotidiano, suggerisce che qualsiasi incriminazione contro l'ex presidente potrebbe arrivare al più presto domani.

Il gran giurì si riunisce il lunedì, mercoledì e giovedì e potrebbe ascoltare almeno un altro testimone prima di essere chiamato a votare, secondo il Nyt. Poiché il procedimento si svolge in segreto, non è chiaro se possano comparire anche altri testimoni. Non è chiaro neppure il motivo per cui il gran giurì non si è riunito oggi, ma la giuria non è tenuta a riunirsi tutti e tre i giorni della settimana e non sono insoliti conflitti di programmazione e altre interruzioni. (ANSA).