Tennis: Wta Miami, Errani ko al primo turno delle qualificazioni

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Sara Errani subito ko nelle qualificazioni del torneo Wta 1000 di Miami, in Florida.

La 35enne romagnola n.97 al mondo è stata battuta al primo turno per 6-1 6-3 in un'ora e 19 minuti dalla 23enne britannica Jodie Burrage, n.133 del ranking.

Sono cinque le italiane nel tabellone principale del Miami Open, terzo Wta 1000 stagionale in corso sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium: Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti.

