Lettera Ue, per migranti "approccio europeo e bilanciato"

(ANSA) - BRUXELLES, 20 MAR - "Il terribile naufragio a largo della Calabria è stato un vivido richiamo all'urgenza della nostra azione. Una soluzione equa e duratura è possibile solo attraverso un approccio europeo e bilanciato. Possiamo raggiungere più traguardi se agiamo assieme". E' quanto scrive la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in una lettera indirizzata ai 27 sui progressi sul dossier migrazione in vista del Consiglio europeo. La Commissione, annuncia von der Leyen, 'nel 2023 è pronta a mobilitare 110 milioni di euro addizionali ai 208 già impegnati per la cooperazione anti-trafficanti". (ANSA).