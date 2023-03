Parigi, degenera manifestazione pensioni, 120 fermi

(ANSA) - PARIGI, 16 MAR - Degenera in serata la manifestazione di place de la Concorde iniziata nel pomeriggio per protestare contro la decisione del governo di porre la fiducia per far passare la legge di riforma delle pensioni. Dopo un tentativo di sgombero della polizia con gli idranti, gruppi di violenti sono tornati all'attacco devastando e incendiando materiale vario e veicoli, scontrandosi con gli agenti. Numerosi i danni nel vicino, elegante, Faubourg Saint-Honoré. I fermati sono almeno 120, secondo informazioni di France Info. (ANSA).