Oscar: miglior attore non protagonista Ke Huy Quan di Everything

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - L'Oscar 2023 per il miglior attore non protagonista è stato vinto da Ke Huy Quan per Everything Everywhere All at Once.

"Mamma ho appena vinto un Oscar", ha detto Ke Huy Quan. "Sono qui, in un viaggio cominciato in una barca, ho passato un anno in un campo profughi e sono finito qui. Sono storie reali, non è cinema, è il vero sogno americano che si avvera", ha detto tra le lacrime l'attore vietnamita di Everything Everywhere All at Once che ha ringraziato la mamma "per tutto quello che hai fatto per me". Tra i ringraziamenti, sempre piangendo a dirotto, la moglie: "mi ha sempre sostenuto per tutti questi 22 anni e detto che prima o poi ce l'avrei fatta". "Grazie per avermi accolto nuovamente", ha concluso con la statuetta in mano. (ANSA).