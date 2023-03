Oscar: Michelle Yeoh migliore attrice

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - L'Oscar 2023 per la migliore attrice protagonista è stato vinto da Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once dei Daniels.

"Questa statuetta è un faro di speranza e di possibilità, Sta a dimostrare che i sogni si sognano davvero e non lasciate che nessuno vi dica che avete superato una certa età per sognare.

Non sarei qua stasera - ha detto una emozionata Michelle Yeoh - senza i Daniels e la A2 e tutti gli altri". Poi i ringraziamenti: "Voglio dedicare questo premio a mia madre, a tutte le mamme del mondo perchè sono veramente loro le super eroine. La mia è in Malesia con la famiglia, vi voglio bene, ve lo porto a casa questo premio. Grazie per avermi dato la possibilità di essere qui stasera, alle mie figlie, alle mie figliocce, e grazie all'Academy. E' un sogno che si realizza", ha aggiunto l'attrice, 60 anni nata a Ipoh in Malesia, stringendo la statuetta di Everything Everywhere All at Once.

