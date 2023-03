Scontro tra ultraleggeri,morti 2 piloti, velivoli 60esimo Stormo

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Due ultraleggeri si sono scontrati oggi all'altezza di Guidonia Montecelio, centro alle porte di Roma. I due velivoli che appartenevano al 60esimo Stormo dell'Aeronautica Militare sono precipitati su un prato non lontano da via Longarina e i piloti che erano a bordo sono deceduti nello schianto. Sul posto polizia, carabinieri e personale del 118. In base a quanto si apprende uno dei due velivoli, utilizzati per l'addestramento, è precipitato su una auto parcheggiata a poca distanza da alcune abitazioni mentre l'altro mezzo è caduto su un campo. Non risultano altri feriti.

