Esplode palazzo in Bangladesh, almeno 17 morti e 100 feriti

(ANSA) - DACCA, 07 MAR - Almeno 17 persone sono morte e più di 100 sono rimaste ferite a causa di un'esplosione che ha colpito un edificio nel distretto commerciale di Dacca, la capitale del Bangladesh. Lo hanno reso noto polizia e medici. Le cause sono ancora da accertare.

L'esplosione ha scosso i piani inferiori di un edificio di sette piani a Gulistan, un importante snodo per le merci all'ingrosso di Dacca poco prima delle 17 ora locale, le 12 in Italia. (ANSA).