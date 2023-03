Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,91%)

(ANSA) - TOKYO, 06 MAR - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in rialzo, dopo i segnali incoraggianti sulle prospettive di crescita dell'economia in Cina, e in attesa di nuove indicazioni dall'inflazione negli Stati Uniti.

In apertura il Nikkei mette a segno un aumento dello 0,91% a quota 28.181,17, con un guadagno di 253 punti. Sul mercato valutario lo yen arresta il processo di indebolimento sul dollaro e si rafforza dai minimi in due mesi a un valore di 135,90, e sull'euro a 144,50. (ANSA).