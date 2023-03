Tajani, scongiurare il rischio di armi nucleari

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Sull'Ucraina si deve "cercare di convincere la Russia a venire a più miti consigli e sedersi ad una tavolo per trattare una soluzione pacifica della crisi in Ucraina. Naturalmente la pace, per quanto ci riguarda, significa una pace che preveda non la sconfitta dell'Ucraina, ma il ritiro delle truppe russe". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Tgcom24.

"Tutti quanti lavoriamo per raggiungere l'obiettivo della pace - ha aggiunto -. Vogliamo scongiurare assolutamente qualsiasi rischio, anche ipotetico, di utilizzo di armi nucleari, seppur tattiche, quindi limitate ad alcune zone, perché sarebbe una sciagura". (ANSA).