Taiwan, la Cina rispetti nostra la libertà e la democrazia

(ANSA) - PECHINO, 05 MAR - Taipei "invita ancora una volta la Cina ad affrontare il fatto che le due sponde dello Stretto di Taiwan non sono affiliate l'una all'altra e a rispettare l'adesione del popolo di Taiwan alla libertà e alla democrazia".

E' la risposta del Mainland Affairs Council, l'Ufficio taiwanese che si occupa dei rapporti con Pechino, in merito alle affermazioni del premier cinese Li Keqiang che, nel discorso d'apertura del Congresso nazionale del popolo, ha assicurato che la leadership comunista metterà in campo "misure risolute" contro i tentativi di indipendenza dell'isola e che la Cina promuoverà il processo di "riunificazione pacifica". (ANSA).