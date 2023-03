Cremlino, a Bryansk è un attacco terroristico

(ANSA) - MOSCA, 02 MAR - Contro la regione russa di Bryansk è in corso "un attacco di terroristi" a seguito di infiltrazioni di "sabotatori ucraini": le forze di sicurezza "stanno prendendo le misure per eliminarli". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dai media russi.

Il governatore, Alexander Bogomaz, citato dall'agenzia Ria Novosti, questa mattina ha riferito che un gruppo di "sabotatori" ucraini è entrato in territorio russo nella regione di Bryansk e ha aperto il fuoco contro un'auto uccidendo un uomo e ferendo un bambino di 10 anni.

Secondo testimoni citati dall'agenzia russa Interfax un gruppo di "sabotatori ucraini" entrato stamane nella regione russa di Bryansk ha preso in ostaggio due adulti e due bambini nel villaggio di Sushany. I servizi di sicurezza russi (Fsb) hanno detto di essere all'opera per "distruggere i nazionalisti armati ucraini che hanno violato i confini dello Stato". (ANSA).