Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,69%)

(ANSA) - TOKYO, 22 FEB - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in ribasso, seguendo l'ampia correzione degli indici azionari statunitensi, con i rendimenti sulle obbligazioni decennali ai massimi da novembre e le vendite che si sono concentrate sulla tecnologia, mentre nuove indicazioni macroeconomiche sono attese in Giappone, con i prezzi alla produzione di gennaio. In apertura il Nikkei segna una flessione dello 0,69% a quota 27.282,54, e una perdita di 190 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si indebolisce al cambio col dollaro, trattando a un valore di 134,90, e sull'euro a 143,70. (ANSA).