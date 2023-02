Usa, nessuna prova che i tre Ufo fossero spionaggio Cina

(ANSA) - WASHINGTON, 14 FEB - Gli Usa non hanno alcuna indicazione che i tre oggetti non identificati abbattuti sui cieli nordamericani fossero parte del programma di spionaggio cinese: lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby in un briefing, aggiungendo che nessun gruppo o individuo si è fatto avanti per rivendicare i tre 'Ufo'. (ANSA).