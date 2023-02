Carcere e casa a Brescia, la nuova vita dell'ex Br Mario Moretti

(ANSA) - BRESCIA, 10 FEB - Ha trascorso Capodanno e i primi giorni di gennaio in un appartamento di Brescia senza rientrare a dormire in cella, come concesso dal Tribunale di Sorveglianza.

Poi la detenzione nel carcere di Verziano con la possibilità dal 4 gennaio scorso di collaborare in smart working con un'associazione del territorio e con una Rsa della città. Sono le nuove prescrizioni nei confronti Mario Moretti, 77 anni, 6 ergastoli, figura di spicco delle Brigate Rosse, mai pentito e mai dissociato. Nel 1993 ha dichiarato di essere stato l'esecutore materiale dell'omicidio di Aldo Moro. Secondo il Giornale di Brescia l'ex Br ha trascorso la fine del 2022 in un appartamento eletto a domicilio in città. Moretti, che è in semilibertà dal 1997, quando non è in permesso premio, esce dal carcere al mattino e torna entro le 22 ed è libero di girare in città. Utilizzando anche l'auto della compagna. (ANSA).