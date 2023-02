Addio a Burt Bacharach, popolare compositore premio Oscar

(ANSA) - NEW YORK, 09 FEB - Burt Bacharach, il popolare compositore premio Oscar di canzoni come Say A Little Prayer, Raindrops Keep Falling On My Head e tanti altri brani di successo e' morto nella sua casa di Los Angeles. Lo ha annunciato un portavoce.

Bacharach aveva 94 anni e nella sua lunga carriera aveva vinto sei Grammy e tre Oscar. (ANSA).