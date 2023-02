Biden,pronti a fornire l'assistenza necessaria per sisma

(ANSA) - NEW YORK, 06 FEB - "Sono profondamente rattristato dalla devastazione causata dal terremoto in Turchia e in Siria.

Ho detto alla mia squadra di continuare a monitorare la situazione, coordinarsi con la Turchia e fornire tutta l'assistenza necessaria". Lo twitta il presidente Usa Joe Biden.

