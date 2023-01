Messico: strage in un bar a Jerez, almeno 7 morti

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 29 GEN - Un commando armato ha fatto irruzione ieri in Messico in un bar-ristorante situata nel centro di Jerez, città dello stato messicano di Zacatecas, sparando all'impazzata sui presenti, uccidendone sette e ferendone gravemente altri sei.

Gli aggressori, scrive oggi il quotidiano El Sol de Zacatecas, sono arrivati a bordo di due furgoni e hanno fatto irruzione nel bar 'El Venadito', con l'obiettivo esplicito di causare un massacro. Le persone decedute, precisa il giornale, sono cinque uomini e due donne, che stavano mangiando e ascoltando le canzoni di un gruppo di mariachi.

Dopo la sparatoria il commando si è immediatamente dileguato, prima dell'arrivo sul posto degli agenti della polizia locale e della Guardia nazionale, e di militari dell'esercito. La procura generale ha aperto una inchiesta per cercare di determinare le ragioni dell'accaduto e possibilmente risalire ai responsabili.

Si tratta del secondo attacco ad un bar in questo Stato messicano nelle ultime 48 ore. In precedenza uomini armati erano entrati in una rivendita di caffè della capitale, che come lo Stato si chiama Zacatecas, per uccidere due persone. (ANSA).