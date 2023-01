Kiev, 'accelerano' i negoziati per invio caccia e missili

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - I negoziati per l'invio all'Ucraina di caccia e missili a lungo raggio da parte dei Paesi alleati "stanno accelerando": lo ha detto al canale tv Freedom Mykhailo Podoliak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Lo riportano i media locali. "I nostri partner capiscono come si sta sviluppando la guerra. Capiscono che gli aerei d'attacco sono assolutamente necessari per coprire le truppe e i veicoli blindati che ci forniscono. Allo stesso modo, per ridurre drasticamente lo strumento chiave dell'esercito russo, l'artiglieria, abbiamo bisogno di missili". (ANSA).