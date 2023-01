Inps: nuove pensioni donne 976 euro medi, -30% su uomini

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Si conferma il divario tra gli importi delle pensioni di uomini e donne. Per le pensioni liquidate nel 2023 - emerge dall'Osservatorio sui flussi di pensionamento dell'Inps - si è registrato un assegno medio di 1.153 euro (comprese vecchiaia, anticipate, invalidità e superstiti) ma se per gli uomini l'assegno medio è di 1.381 euro per le donne si ferma a 976 euro al mese con una differenza di circa il 30%. Il divario è ancora maggiore per i dipendenti con gli uomini che, grazie a carriere più lunghe e a retribuzioni più alte, sono usciti in media con un assegno di vecchiaia quasi doppio delle donne (1.440 contro 754 euro). (ANSA).