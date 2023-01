Covid: Fiaso, ricoveri in calo, -18% in sette giorni

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Per la sesta settimana consecutiva l'andamento dei ricoveri Covid è in discesa con un calo di -18% negli ultimi sette giorni. Stabile il dato sulle terapie intensive dove il 30% dei pazienti non risulta vaccinato e ha una età media di 58 anni, rispetto ai 71 anni dei soggetti vaccinati. È quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso) del 24 gennaio 2023.

Costante, afferma la Fiaso nel nuovo rapporto, anche la proporzione tra i pazienti ricoverati 'Per Covid', con insufficienza respiratoria o polmonite, che sono il 41% del totale, di cui il 75% è vaccinato da più di sei mesi, con una età media di 77 anni e nella gran parte affetti da altre patologie e pazienti 'Con Covid', il 59% dei posti Covid, ovvero pazienti che sono arrivati in ospedale per la cura di altre patologie, positivi al virus ma senza sintomi respiratori e polmonari.

Nelle terapie intensive un solo nuovo ingresso, dopo il significativo calo registrato la scorsa settimana (-44%).

