Bankitalia alza le stime sul Pil, nel 2023 crescita +0,4%

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - La Banca d'Italia rivede in meglio le previsioni sulla crescita dell'economia italiana, portando il 2022 a +3,8% e il 2023 a 0,4% contro rispettivamente +3,3% e +0,3% delle stime di ottobre.

Lo si legge nelle nuove Proiezioni macro per l'Italia inserite nelle staff projections dell'area euro che la Bce ha pubblicato ieri. Lo scenario base prevede che "in linea con i segnali degli indicatori ad alta frequenza, il Pil si indebolisce nell'attuale trimestre e nel prossimo; l'attività economica tornerà in crescita gradualmente a partire dalla prossima primavera e accelererà dal 2024" grazie all'allentarsi delle tensioni inflazionistiche.

Le stime fanno parte dello scenario principale, caratterizzato da "incertezza eccezionalmente alta" e con rischi al ribasso. (ANSA).