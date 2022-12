Proteste in Perù, due i morti tra i sostenitori di Castillo

(ANSA) - LIMA, 11 DIC - Continuano con intensità gli scontri nella regione di Apurimac, in Perù, fra dimostranti favorevoli al deposto presidente Pedro Castillo e la polizia.

Fonti ospedaliere, segnala il quotidiano La Republica, hanno confermato la morte per gravi ferite alla testa a Andahuaylas, di un giovane di 18 anni. Ieri era stata segnalata la morte di un dimostrante in incidenti avvenuti vicino all'aeroporto di Andahuaylas, nella regione di Apurímac.

Inoltre, aggiunge il giornale, nella stessa zona, a Huancabamba, i manifestanti hanno appiccato il fuoco a un commissariato di polizia. (ANSA).