Mondiali: 3-1 alla Polonia, la Francia va ai quarti

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - La Francia è la terza squadra qualificata ai quarti di finale dei Mondiali in Qatar. I campioni in carica hanno battuto 3-1 la Polonia grazie ad una doppietta di Mbappè nella ripresa dopo che Giroud, su assist dello stesso fuoriclasse del Psg, aveva rotto l'equilibrio del match alla fine del primo tempo. Nel recupero, la Polonia ha segnato il gol della bandiera con Lewandowski, su rigore. Mbappè dopo quattro partite nel torneo è in testa alla classifica marcatori con cinque reti, mentre ne ha tre Giroud. Ai quarti, i transalpini affronteranno la vincente di Inghilterra-Senegal.

(ANSA).