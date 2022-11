Nel Lazio elezioni il 12 febbraio

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Il Presidente Vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori, ha annunciato, con una nota indirizzata al Presidente del Consiglio Regionale Marco Vincenzi, la volontà di fissare domenica 12 febbraio 2023 la data per le elezioni regionali del Lazio. La scelta di individuare un unico giorno per le votazioni è "in linea con la normativa nazionale vigente". (ANSA).