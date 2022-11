Dal Mef oltre 33mln in garanzie statali contro l'usura

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha messo a disposizione 33,68 milioni da erogare attraverso il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura - istituito presso il Dipartimento del Tesoro dalla legge 108 del 1996 e operativo dal 1998 - con cui vengono concesse, attraverso Confidi, Associazioni e Fondazioni, garanzie statali per facilitare l'accesso al credito a imprese e cittadini a rischio usura. "Con nuove risorse viene rinforzato uno strumento che sostiene concretamente le reali esigenze di famiglie e imprenditori in difficoltà economica", dichiara il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. (ANSA).