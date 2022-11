Bolloré rimborsa a dipendenti italiani 2.000 euro di bollette

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Filt Cgil e Fit Cisl hanno firmato con Bolloré Logistics Italy, filiale italiana del gruppo francese Bolloré, controllato dal finanziere bretone e patron di Vivendi, Vincent Bolloré, l'accordo attuativo per il rimborso ai circa 200 dipendenti delle bollette di acqua, luce e gas pagate nel 2022.

"L'accordo sottoscritto oggi prevede il rimborso fino a 2.000 euro delle spese sostenute dai dipendenti per il pagamento delle bollette nel corso dell'anno corrente, si applica anche al personale interinale e si aggiunge all'accordo di premio di risultato del valore di circa 1.000 euro già sottoscritto nelle scorse settimane", spiega il segretario regionale della Filt Cgil, Emanuele Barosselli.

"Questo accordo dimostra che le grandi aziende e multinazionali del settore, che hanno fatto profitti anche quando il nostro Paese era fermo, possono contribuire alla pesante crisi che le famiglie stanno passando. Ci rattrista però - aggiunge Barosselli - che Bolloré Logistics Italy sia una mosca bianca nel settore della logistica in quanto, ad oggi, nessuna delle principali multinazionali operanti sul nostro territorio si è data disponibile a concordare con il sindacato strumenti di reale sostegno" al lavoratori.

Il rappresentante della Cgil ringrazia il gruppo Bolloré "per la maturità dimostrata" esprimendo soddisfazione per il "buon livello di relazioni sindacali" che contribuisce "alla crescita aziendale". "Pur mantenendo una valutazione negativa dell'ultimo decreto governativo in materia di lavoro e sostegno per spese energetiche, riteniamo che l'azienda con questa intesa abbia dato un aiuto concreto ai propri dipendenti che, anche nei due anni bui di pandemia, non si sono mai fermati", conclude Barosselli. (ANSA).