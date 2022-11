'Wagner terrorista?', e Prigozhin mostra martello insanguinato

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Ieri il Parlamento europeo ha invitato il Consiglio a inserire "nell'elenco dei soggetti terroristici dell'Ue" anche il gruppo di mercenari Wagner, fondati e diretti da Yevgeny Prigozhin, l'imprenditore russo soprannominato "il cuoco di Putin" per i legami con lo zar. Poco dopo Prigozhin ha diffuso sul canale Telegram di Concord Group, la casa madre societaria delle società dell'imprenditore russo, un video in cui in una custodia rigida appare un martello insanguinato di vernice rossa. (ANSA).