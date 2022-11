Cinque morti in montagna nel fine settimana

(ANSA) - CHIETI, 20 NOV - E' di cinque morti il grave bilancio del fine settimana sulle montagne italiane. Un giovane di 34 anni è morto dopo un incidente avvenuto ieri sulla Maiella, una ragazza di 26 anni, di Feltre (Belluno) è morta dopo essere precipitata questo pomeriggio mentre stava facendo un'escursione sulle Alpi Feltrine, sopra la Val Canzoi. Un escursionista di 33 anni di Lecco è stato trovato morto questa mattina sui monti sopra Livo; nel primo pomeriggio sulle montagne di Terelle, in provincia di Frosinone, un 73enne, originario della zona è stato colto da un malore ed è morto.

Infine in serata un escursionista è morto precipitando per centinaia di metri in un canalone in Valle di Susa, nel territorio di Cesana (Torino), nella zona della Rocca d'Aigliere. (ANSA).