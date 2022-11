Boccia,sull'autonomia con Calderoli lancette indietro di 10 anni

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Se arriva Caledroli e porta le lancette indietro di dieci anni, dicendo facciamo l'autonomia e la impiantiamo sulla spesa storica, non ci sono solo i 'No' delle regioni del centrosinistra, ma non ci sono i 'Si' delle regioni del sud guidate dal centrodestra". Lo ha detto il senatore e responsabile Enti locali del Pd, Francesco Boccia, ad Agorà, su Rai Tre. "I livelli essenziali delle prestazioni si fanno prima delle intese? Se dicono che si fanno prima si va in Parlamento, sennò sarà rottura". (ANSA).