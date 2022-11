Midterm: Georgia verso ballottaggio a dicembre per Senato

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Si profila un ballottaggio a dicembre per assegnare la vittoria nella corsa per il Senato nello stato della Georgia. Lo afferma un responsabile elettorale, Gabriel Sterling, che in un tweet sottolinea: "Mentre continua il lavoro dettagliato di conteggio dei voti riteniamo che si possa dire che ci sarà un ballottaggio per il Senato". La Georgia è uno Stato chiave, a questo punto decisivo per il controllo della camera alta, e la corsa serratissima è fra tra il reverendo dem Rafael Warnock e l'ex campione di football Herschel Walker, entrambi sotto il 50% necessario per essere eletti al primo turno. (ANSA).