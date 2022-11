Lagarde, inflazione deve essere al 2%, avanti con rialzo tassi

(ANSA) - MILANO, 01 NOV - "L'inflazione è ancora troppo alta nell'area dell'euro nel suo complesso. La scorsa settimana abbiamo deciso di aumentare i tassi di interesse per la terza volta consecutiva. E prevediamo di aumentarli ulteriormente per assicurarci che l'inflazione ritorni tempestivamente al nostro obiettivo di medio termine del 2%". Lo ribadisce la presidente della Bce Christine Lagarde in un'intervista al lettone Delfi.

