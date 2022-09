Borsa: Hong Kong tenta il rimbalzo, apre a +1,85%

(ANSA) - PECHINO, 29 SET - La Borsa di Hong Kong tenta il rimbalzo all'indomani del crollo (-3,41%) legato soprattutto ai timori sulla recessione globale: l'indice Hang Seng segna in avvio un balzo dell'1,85%, a 17.570,17 punti. Avvio positivo anche per l'indice Composite di Shanghai, che sale dello 0,74% a 3.067,47 punti, e per quello di Shenzhen (+1,04%, a quota 1.958,40). (ANSA).