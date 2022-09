'Nostalgia' rappresenterà l'Italia agli Oscar

(ANSA) - ROMA, 26 SET - La Commissione di Selezione per il film italiano da designare all'Oscar ha votato "Nostalgia" di Mario Martone quale film che rappresenterà l'Italia alla 95ma edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria "International Feature Film Award".

"Nostalgia" concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 21 dicembre 2022.

L'annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 24 gennaio 2023 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 12 marzo 2023. (ANSA).