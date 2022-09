Berlusconi, Italia non vuole essere governata dalla sinistra

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Sono qui perchè siamo uniti, noi siamo la maggioranza vera del Paese. In ogni turno elettorale, nelle amministrative, europee e politiche abbiamo avuto semopre la stessa risposta: l'Italia non vuole essere governata dalla sinistra. "8 anni fa in campo per evitare che la sinistra dell'ex partito comunista prendesse il potere. Ci siamo alleati per evitare una deriva autoritaria, statalista e giustizialista". Lo afferma il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, parlando dal palco di Piazza del Popolo.

