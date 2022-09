Vietnam: sale a 32 il bilancio dei morti in rogo karaoke

(ANSA) - HANOI, 07 SET - E' salito ad almeno 32 morti il bilancio dei morti nell'incendio divampato nella notte nel bar karaoke 'An Phu' a Thuan An, vicino a Hô Chi Minh, nel sud del Vietnam. Lo rende noto un giornale ufficiale, precisando che tra le vittime 15 erano donne. Otto cadaveri sono stati trovati nei bagni. All'origine del rogo ci sarebbe un corto circuito, secondo un rapporto delle autorità provinciali: le fiamme hanno distrutto il secondo e il terzo piano dell'edificio di quattro che ospitava 30 sale per il karaoke. (ANSA).