Covid: 124 morti, 24.691 positivi. Tasso al 15.5%

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Sono 24.691 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 27.296. Le vittime sono 124, in calo rispetto alle 147 di ieri. I tamponi effettuati sono 158.905. Il tasso è al 15,5%, il calo rispetto a ieri quando era al 16,3%. Sono invece 260 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-8), mentre gli ingressi giornalieri sono 26.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.782, 243 in meno nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 799.423, 18.575 in meno rispetto a ieri. Dimessi e guariti sono 20.632.612 (+43.140) mentre il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 21.606.606 e quello dei decessi è di 174.571. (ANSA).