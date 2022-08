Usa, nuove esercitazioni nello stretto Taiwan

(ANSA) - WASHINGTON, 12 AGO - Gli Usa effettueranno nuove "esercitazioni aeree e marine" nello stretto di Taiwan. Lo ha annunciato Kurt Campbell, coordinatore della Casa Bianca per l'Asia-Pacifico e consigliere del presidente Joe Biden, sottolineando inoltre che gli Stati Uniti intendono approfondire i legami economici con Taiwan. "Gli Stati Uniti continueranno a volare, navigare e operare dove il diritto internazionale lo consente, coerentemente con il nostro impegno di lunga data per la libertà di navigazione", ha spiegato. "Stiamo sviluppando una tabella di marcia ambiziosa per i negoziati commerciali che annunceremo nei prossimi giorni", ha affermato. (ANSA).