Morto il fumettista Sempè, 'padre' del Piccolo Nicolas

(ANSA) - PARIGI, 11 AGO - E' morto all'età di 89 anni uno dei più grandi disegnatori francesi di fumetti e vignette umoristiche, Jean-Jacques Sempé. Insieme a René Goscinny, uno dei padri di Asterix, aveva dato vita al personaggio del 'Piccolo Nicolas' che ha accompagnato l'infanzia di generazioni di francesi, e ha firmato centinaia di copertine del New Yorker, di Paris Match e altre testate. L'annuncio della morte, avvenuta nella sua casa di villeggiatura, è stato fatto dalla moglie Martine Gossieaux Sempé all'AFP.

Genio del disegno umoristico, ha disegnato per più di mezzo secolo opere poetiche con apparente semplicità, inventando già negli anni '50 le prime 'graphic novel', affrontando anche temi impegnati ma sempre con grande leggerezza e finezza di tratto.

(ANSA).