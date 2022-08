Moody's taglia outlook Italia; Mef, decisione opinabile

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - L'agenzia Moody's rivede al ribasso le prospettive dell'Italia a negativo da stabile, confermando il rating Baa3. "La fine del governo Draghi e elezioni anticipate del 25 settembre 2022 aumentano l'incertezza politica" in un contesto difficile, scrive l'agenzia.

Una decisione che non ha convince il ministero dell'Economia.

La revisione, sottoline il Mef, "appare opinabile". "Pur in un momento di rallentamento congiunturale e di tensioni geopolitiche a livello internazionale, accompagnato dall'incertezza relativa alle elezioni politiche del 25 settembre, le condizioni economiche dell'Italia non giustificano tale orientamento". (ANSA).