(ANSA) - ROMA, 25 LUG - E' morto Paul Sorvino, l'attore italo americano conosciuto tra l'altro per "Quei bravi ragazzi" di Martin Scorsese. Aveva 83 anni. Lo ha annunciato la moglie Dee Dee, dicendo che è deceduto per cause naturali, sebbene avesse anche sofferto di diabete di tipo 2. E' il padre degli attori Mira e Michael. (ANSA).